Experte prüft DNA : Schaf in Krefeld gerissen – Wolfsangriff vermutet

Schaf in Krefeld gerissen – Wolfsangriff vermutet

Hat jetzt auch in Krefeld ein Wolf ein Schaf gerisssen? Foto: dpa/Lino Mirgeler

Exklusiv Krefeld In Krefeld ist in der Nacht zu Dienstag ein Schaf auf einer Wiese gerissen worden. Vieles deutet darauf hin, dass es sich dabei um den Biss eines Wolfes handelt. Eine DNA-Probe soll jetzt Aufklärung bringen.

Ist Krefeld jetzt auch Wolfsrevier? Das zumindest befürchten Ralf Pauelsen und Peter Adams. Pauelsen ist Besitzer einer Wiese zwischen Vorder- und Mittelorbroich, auf der die Schafe von Peter Adams weiden. Am Morgen des Dienstags machte er eine grausige Entdeckung: Eines der Tieres, eine trächtige Heidschnucke, lag gerissen am Boden, und nun befürchtet er, dass es sich dabei um den Biss eines Wolfes handeln könnte.

Was für einen Wolfangriff spricht: Das Schaf ist durch einen Kehlbiss angegriffen und massiv am Bauch verletzt worden, die Eingeweide sind herausgerissen – eine typische Stelle, wenn ein Wolf attackiert. Klarheit soll nun ein Experte bringen: Weidebesitzer Pauelsen hat einen Wolfsberater verständigt, der gegen 14 Uhr am Fundort erwartet wird. Er soll dort unter anderem eine DNA-Probe entnehmen, die dann Gewissheit bringen könnte.