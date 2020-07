Krefelder Eishalle bis Ende August gesperrt : Erneut Schäden an Ammoniak-Anlage der Rheinlandhalle

Die Rheinlandhalle an der Westparkstraße ist in die Jahre gekommen. Foto: Joachim (Jochen) Lenzen

Krefeld Die Stadt hat bei Wartungsarbeiten der Rheinlandhalle erneut Schäden an der Ammoniak-Anlage gefunden. Die Reparatur ist schon in Auftrag gegeben. Durch die Verzögerung bleibt die Halle länger zu als gedacht; stattdessen öffnet die Rittberger-Halle früher.

Da die Arbeiten nur bei Stillstand der Anlage ausführbar sind, verschiebt sich der geplante Betriebsstart der Eishalle vom 10. August auf voraussichtlich 31. August. Die betroffenen Nutzer wurden über die Fachschaft Wintersport bereits informiert. Ersatzweise wird die Werner-Rittberger-Halle nun bereits am 10. August – eine Woche früher als geplant – in Betrieb gehen.

Bei einer im Jahr 2017 vorgelegten Bestandsbewertung der beiden Eishallen hatte das beauftragte Ingenieurbüro dort bereits erhebliche Schäden aufgeführt. Notwendige Sanierungsmaßnahmen in Höhe von rund 15 Millionen Euro wurden in einem Gutachten benannt. In seiner Sitzung am 23. Juni 2020 hat der Rat die Verwaltung mit der Prüfung des Neubaus eines Bades der Grundversorgung in Kombination mit dem Neubau eines Eissportangebotes am Standort Westparkstraße beauftragt.