Grundlegende Sanierung : Acht Millionen Euro fürs Stadtwaldhaus

Krefeld Ein Experten-Gutachten liegt seit rund anderthalb Jahren in einer Schublade der Verwaltung. CDU-Ratsherr Jürgen Wettingfeld: „Wir kannten dieses 130-Seiten-Papier bis vor einer Woche nicht.“ Dezernent Martin Linne widerspricht.

Bei dem Gutachten soll es sich um einen „ersten Aufschlag“ handeln, das unter anderem Hinweise auf Probleme der Statik des historischen Hauses beinhaltet. „Eine genaue Entwurfsplanung und Kostenrechnung liegt noch nicht vor“, so Wettingfeld. Trotzdem sei man 2017 von einer nötigen Investition in Höhe von 5,8 bis sechs Millionen Euro ausgegangen. „Heute ist mit Mehrkosten von 20 bis 30 Prozent zu rechnen“, so der CDU-Politiker. „Das heißt, dass wir uns in einer Größenordnung von acht Millionen Euro bewegen. Weitere Überraschungen noch nicht eingerechnet.“

Nach Aussage der Verwaltung bleibt das Traditionslokal für Besucher noch bis Herbst 2020 geöffnet. Die grundlegende Sanierung der Veranstaltungsstätte mit ihrem bundesweit bekannten Biergarten soll im Spätherbst 2020 in Angriff genommen werden. Der bestehende Pachtvertrag für das Stadtwaldhaus ist bis zum 31. Oktober 2020 verlängert worden. „Die Sanierungsmaßnahme soll vorbehaltlich der politischen Beschlusslage, des Bauzeitenplans des Architekten sowie aller sonstigen Rahmenbedingungen nach Beendigung des bisherigen Pachtverhältnisses ab dem 1. November 2020 begonnen und diese innerhalb eines Zeitraums von 18 Monaten beendet werden - entsprechend länger bei einer Sanierung in Teilabschnitten und deutlich höheren Kosten, was optional auch geprüft wird“, so Stadtsprecher Timo Bauermeister vor wenigen Tagen in einer Stellungnahme. Der Umfang der Sanierung umfasst: Arbeiten an der Baukonstruktion, Erneuerung und Sanierung der Grundleitungen, energetische Sanierung einschließlich Austauschs der Fenster, Überarbeitung der Fassade und des Dachs, Maßnahmen zur Optimierung von Betriebsabläufen, Herstellung der Barrierefreiheit sowie Instandsetzung und Teilerneuerung der Außenanlagen - dies alles unter Beachtung des bestehenden Denkmalschutzes. „Natürlich wäre es der ‚worst case‘, wenn diese renommierte, über die Stadtgrenzen hinweg geschätzte Restauration an diesem malerischen Ort für Monate oder gar für ein Jahr geschlossen würde. Die Folgen wären unabsehbar“, erklärt Grünen-Fraktionsvorsitzende Heidi Matthias. „Was wir jetzt am wenigsten brauchen, sind Politiker im Wahlkampfmodus, die noch mehr Öl in eine Debatte gießen, die durch die vom Pächter initiierte Petition bereits sehr aufgeheizt ist.“