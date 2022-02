Schul- und Vereinssport in Uerdingen : Sanierung der Turnhalle am Lübecker Weg abgeschlossen

Sanierung der Turnhalle am Lübecker Weg abgeschlossen

Schul- und Vereinssport in Uerdingen

Durch große Lichtkuppeln wird die sanierte Turnhalle am Lübecker Weg in Uerdingen aufgewertet. Foto: Stadt Krefeld

Krefeld Die Freigabe für Schulen und Vereine soll Mitte Februar erfolgen. Die Baukosten betragen 2,6 Millionen Euro. Die Zweifach-Turnhalle wurde 1979 gebaut und von 2015 bis 2018 als Flüchtlingsunterkunft genutzt.

Die Turnhalle am Lübecker Weg in Krefeld-Uerdingen in direkter Nachbarschaft zum Nebenstandort der Gesamtschule Uerdingen steht nach einer rund eineinhalbjährigen Sanierungsphase kurz vor der endgültigen Wiederöffnung. Kurzzeitig war die Turnhalle im September wieder zugänglich, dann aber aufgrund eines Wasserschadens erneut geschlossen worden. Nun ist die Freigabe zur Nutzung für Mitte Februar geplant.