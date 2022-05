Zweiter Bauabschnitt : Sanierung der Tiefgarage im Rathaus wird fortgesetzt

Bauarbeiten im Eingangsbereich der Tiefgarage am Rathaus Krefeld. Foto: Stadt Krefeld Foto: Stadt Krefeld/Andeas Bischof

Krefeld Bereits Anfang des Jahres hat die Stadt Krefeld den ersten Bauabschnitt in der Tiefgarage am Rathaus abgeschlossen. Nun soll im zweiten Bauabschnitt die Sanierung der zwei Parkebenen erfolgen und auch diese dem Gestaltungskonzept angepasst werden.

(RP) In diesem Rahmen ist nicht nur geplant, Sicherungsmaßnahmen am Gebäude durchzuführen sowie neue, notwendige technische Anlagen zu installieren, sondern auch durch Designelemente eine intuitive Wegführung im Parkhaus zu realisieren. Über die Planung, die sich nach einem ersten Beschluss noch einmal verändert hat, stimmt am Mittwoch, 18. Mai, der Betriebsausschuss des Zentralen Gebäudemanagements (ZGM) ab.