Historische Anlage in Krefeld : Galopprennbahn: Sanierung ist voll im Zeitplan

Krefeld Bis Ende April soll das erste Maßnahmenpaket der Umbaumaßnahmen der historischen Gebäude angeschlossen sein.

Die Stadt ist reich an historischer Bausubstanz. Nicht überall werden die denkmalwerten und die geschützten Gebäude gepflegt. Selbst die Stadt selbst als Eigentümerin hat einige Baustellen. Die an der Krefelder Galopprennbahn im Stadtwald steht kurz vor dem Abschluss der ersten Sanierungsphase. „Mit der Sanierung der Rennbahn setzen wir einen Weg fort, den wir zuletzt auch beim Kaiser-Wilhelm-Museum, bei den Häusern Esters und Lange und am Großmarkt beschritten haben. Wir bewahren die Orte, an denen das Krefelder Erbe sichtbar wird, für die Zukunft, aber auch schon für die Gegenwart. Die Rennbahn wird, wenn die Corona-Krise vorbei ist, wieder ein beliebter Treffpunkt für Menschen aus Krefeld und der Region sein“, sagt Oberbürgermeister Frank Meyer. Seit August vergangenen Jahres wurden 666.500 Euro in die Anlage investiert. „Damit liegen wir unter dem Kostenrahmen von rund einer Million Euro und können mit dem übrigen Budget weitere Sanierungsmaßnahmen im Laufe des Jahres realisieren“, sagt Thomas Siegert, Geschäftsführer der Krefelder Bau GmbH. Das zusätzlich verfügbare Budget beträgt rund 292.000 Euro. Die Vorbereitungen für die Vergabe haben begonnen. So werden weitere Malerarbeiten an den Gebäuden ermöglicht, unter anderem an Vordächern, Fassaden, Stahlgeländern und Fenstergittern. Die Stahlkonstruktion eines Tribünendachs erhält einen neuen Anstrich. Die Reparaturarbeiten an den Attikarand- und Gesims-Abdeckungen der Tribüne 1 werden erweitert. Teile der Treppenanlagen der Logentribüne sowie der Kameraturm mit Zuwegung werden ertüchtigt. „Diese Arbeiten wollen wir ab Anfang Juni bis Ende Oktober umsetzen“, so Siegert. Ende April soll das erste Maßnahmenpaket beendet sein.