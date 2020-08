Schulen in Krefeld : Sanierung Forstwaldschule fast abgeschlossen

Schulen in Krefeld

Krefeld Zwei Jahre lang waren Teile der Forstwald-Grundschule in Container ausgelagert. Bis zum Ende des Jahres sollen alle Räume der Schule wieder benutzbar sein.

(cpu) Die Sanierung der Forstwaldschule kommt voran. Rund zwei Jahre, nachdem Teile der Schule in einen Container-Trakt, der auf dem Sportplatz aufgestellt wurde, ausgelagert werden musste, soll mit Beginn des neuen Schuljahres der erste Bauabschnitt abgeschlossen werden. Fünf Klassenräume plus Nebenräume stehen dann im Gebäude C nach umfangreicher Sanierung wieder zur Verfügung.