Online-Versteigerung : Krefeld-Sampler packt Corona in Töne und Texte

Lichtstreif am Horizont: Mitten in Corona-Zeiten verarbeitet die Krefelder Musikszene die Erfahrungen mit der Pandemie auf einem Sampler. Foto: Stadt Krefeld

Krefeld Elf Künstler und Bands aus Krefeld singen über ihren Umgang mit der Pandemie. Während die anderen Sampler im Handel und auf dem Weihnachtsmarkt erhältlich werden, kann die vierte Ausgabe ausschließlich online ersteigert werden. Start ist am Sonntag, 6. Dezember.

Die Corona-Pandemie stellt Krefelds Bandszene vor große Herausforderungen und bringt viele Musiker in Existenznöte – aber sie fördert auch kreative Ergebnisse zutage. Der vierte Sampler „Music Made in Krefeld“, der in diesen Tagen vom Stadtmarketing veröffentlicht wird, vereint elf Songs von Krefelder Künstlern, die mal mit Humor und Leichtigkeit, mal mit Wehmut und Zweifeln diese sehr prägende Zeit in ihren Liedern verarbeiten. Der Sampler trägt den Untertitel „Freitag der 13.03.2020. Der Tag, an dem die Erde stillstand.“

In einem besonderen Jahr fallen auch Vertrieb und Vermarktung besonders aus. Während die anderen Sampler zum Festpreis im Handel und auf dem Weihnachtsmarkt erhältlich waren, kann die vierte Ausgabe ausschließlich ersteigert werden. Der Sampler erscheint in stark limitierter Auflage von 100 Stück. 70 Exemplare gehen in die Versteigerung. An Nikolaus startet der einwöchige Auktionszeitraum. Von Sonntag, 6., bis Samstag, 12. Dezember, können jeden Tag zehn Vinylplatten online ersteigert werden über: www.krefeld.de/MMinKR_4. Das Mindestgebot beträgt 50 Euro. Der Erlös geht komplett an die Krefelder Musikerinitiative, die damit im kommenden Jahr ein Konzert mit Krefelder Bands auf die Beine stellen möchte.

„Der Sampler unterstreicht die Sinnhaftigkeit von Kunst und Kultur in der Pandemie. Er regt dazu an, sich mit den Themen intensiv auseinanderzusetzen und sich auszutauschen, auch wenn man all das gerade nicht live erleben kann“, sagt Philip Lethen, Krefelder Musiker und Fotograf, der im Auftrag des Stadtmarketings den Sampler entwickelt hat.