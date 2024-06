Ausstellung in Krefeld Die Entdeckung des Malers Karl Bohrmann

Zum sechsten Mal öffnet der Verein „Kunst und Raum 21“ seine Tür, um einen Blick auf eine private Sammlung zu ermöglichen: Der Maler, Zeichner und Druckgrafiker Karl Bohrmann steht hier im Mittelpunkt. Er wurde 1928 in Mannheim geboren und starb 1998 in Köln. Ein privater Sammler vom Niederrhein, der ungenannt bleiben möchte, hat 900 Werke von Bohrmann zusammengetragen. Davon werden hier 129 gezeigt. Sie sind in fünf Kapitel aufgeteilt; der Sammler selbst hat die Hängung bestimmt.