Kronprinzenviertel in Krefeld Krefelds verschenktes Juwel

Schnell Es gäbe hier deutlich mehr Platz für Menschen und mehr Grün, das ist klar. Ich fände Parklets schön, in denen kleine grüne Inseln eingerichtet oder Begegnungsplätze geschaffen würden. Es gibt ja bereits Entwürfe, die sehr vielfältig sind und damals viel Zuspruch fanden. Wenn die Menschen mehr Identifikations- und Verweilorte hätten, würde sich vielleicht auch die Sauberkeit im Viertel verbessern. In meinem Wunschviertel würde die vor einigen Jahren angekündigte Sanierung des Schinkenplatzes endlich realisiert. In einem solchen Viertel würde auch das kulturelle Leben anders zur Geltung kommen. Wir haben schließlich einiges zu bieten, man denke nur an das Haus der Seidenkultur oder den Kulturpunkt an der Friedenskirche. Ich sehe ein Viertel vor mir, in dem man mit Freude durch die Straßen schlendert, Muße hat, sich die schönen Fassaden anzuschauen, und in dem es nette Cafés und Kneipen gibt, die an schönen Tagen Außengastronomie anbieten, wie jetzt das „Stadtmitte“ an der Neue Linner Straße oder der "Blaue Engel". Ein Viertel, das zum Miteinander und zur Vernetzung einlädt. Ein Viertel, in dem Anwohner und Kommune konstruktiv Hand in Hand arbeiten.