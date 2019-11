Brauchtum in der Innenstadt : Rund 500 Besucher beim ersten Laternenfest

Die bekannte Bettlerszene, in der St. Martin seinen Mantel teilt, war einer der Höhepunkte des Laternenfestes in der Innenstadt an St. Dionysius. Foto: Ja/Jochmann, Dirk (dj)

Krefeld Das Fest soll im kommenden Jahr eine Fortsetzung erfahren. Dann aller Voraussicht nach unter der Überschrift „Sankt Martinszug“.

Als eine halbe Stunde vor Beginn des Laternenfestes die ersten Kinder auf dem Dionysiusplatz eintrafen, sah es noch nicht nach einem großen Erfolg aus. Trotzdem zeigte sich Marcus Stocks, einer der Organisatoren der Veranstaltung, bereits optimistisch. „Ich glaube, dass es heute richtig voll wird. Ich habe ein wirklich gutes Gefühl“, sagte er. Eine gute Stunde später war auch er restlos begeistert. „So gut mein Gefühl war, einen solchen Erfolg hätte ich nicht erwartet“, äußerte er strahlend.

Rund 500 Menschen, darunter viele Kinder mit selbst gebastelten Laternen, hatten zuvor an der Martinsaufführung und dem folgenden Umzug teilgenommen. Die Tatsache, dass die Veranstaltung unter dem Titel „Laternenfest“ lief, die im Vorfeld für viel fragwürdige Kritik im Internet sorgte, interessierte vor Ort niemanden. Im Gegenteil: Für die meisten Teilnehmer war es schlicht und einfach ein normaler Martinszug. „Wir wollen unseren Kindern Sankt Martin näher bringen. Es ist schade, dass sie das in der Stadtmitte zuletzt nicht erfahren konnten. Ich finde es ganz toll, dass so viele Leute hier sind. Meine Kinder haben mit ihrer Oma auch lauthals mitgesungen“, sagte Frederike Trella, die mit ihren Kindern vor Ort war.

Info Veranstalter prämierten die schönsten Laternen Teil der Veranstaltung war auch eine Prämierung von Laternen. Kinder konnten dafür im Vorfeld des Umzuges ihre Laternen abgeben. Diese wurden ausgestellt und von einer Jury beurteilt. Die schönsten Laternen wurden dann am Sonntagnachmittag im Schwanenmarkt prämiert. 32 Laternen waren abgegeben worden und nahmen an der Auswahl Teil.

Für Kinder, die gern bei den Martinslieder mitsingen würden, den Text aber nicht kannten, verteilten die Veranstalter 200 Ausdrucke mit Liedtexten an interessierte Kinder und ihre Eltern. Diese brauchte Familie Syrzisko nicht. Tochter Lana sang auch ohne schriftliche Unterstützung lauthals mit. „Ich habe alles mitgesungen. Es macht Spaß und ich habe auch schon einen Weckmann“, erzählte sie eifrig. Für ihre Mutter Heike war es ebenfalls ein ganz normaler Martinszug. „Für die Kinder ist es einfach toll. Wir sind eigentlich gar nicht aus der Innenstadt, sondern wohnen in Linn. Meine Nichte und mein Neffe wohnen in Forstwald. Aber wir wollten dabei sein beim ersten Martinszug des Jahres“, sagte sie.

Mit musikalischer Unterstützung sangen die vielen Teilnehmer lautstark St.-Martinslieder. Foto: Ja/Jochmann, Dirk (dj)

Die deutlich über den Erwartungen liegende Beteiligung sorgte am Ende sogar für einige lange Gesichter. Die Bäckerei Sommer hatte immerhin 200 Weckmänner gespendet, die nach dem Umzug an die Kinder ausgegeben wurden. Doch da die Teilnehmerzahl so hoch war, konnte am Ende nicht jedes Kind bedient werden. Doch selbst das sorgte keineswegs für böses Blut. Die Kinder, die keinen Weckmann bekamen, gaben sich mit Äpfeln zufrieden, die Gabriele Leigraf, ebenfalls eine der Mitorganisatoren, bereitgestellt hatte.

Sangen kräftig mit: Opa Wilfried Syrzisko, Fabian (5), Louis (2), Oma Uschi und Lana (7). Foto: Ja/Jochmann, Dirk (dj)

Doch nicht nur beim Zug, auch um diesen Herum herrschte Zufriedenheit vor. Der Werbering Krefeld gehörte mit zu den Veranstaltern und hatte den Zug in ein Wochenende mit verkaufsoffenem Sonntag eingebunden. Das milde und trockene Wetter und die schöne Atmosphäre in der Stadt lockten auch viele shoppingbegeisterte Krefelder in die Innenstadt. „Eigentlich hätte ich gar nicht hier her kommen dürfen. Im Geschäft war es rammelvoll“, sagte der Vorsitzende des Werberinges, Christoph Borgmann, der mit einer Pechfackel ausgestattet als Zugbegleiter mit von der Partie war. Auch seine Kinder waren selbstverständlich mit selbst gebastelten Laternen zugegen.