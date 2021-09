Höfken wandert : Auf den Spuren der alten Römer

Mitten auf unserer Tour liegt das Naturdenkmal „Genovevahöhle“, das über in den Sandstein gehauene Stufen betreten werden kann. Foto: Rüdiger Höfken

Serie Krefeld Heute wagen wir uns einmal weiter raus. Statt einer Tagestour am Niederrhein geht es frohgemut und frisch geimpft (so hoffe ich doch) in ein verlängertes Wanderwochenende nach Trier und Luxemburg.