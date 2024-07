20 Jahre Niederrhein Tourismus GmbH Krefelder Rückkehr in die Tourismus-Familie ungewiss

Die „Niederrhein Tourismus GmbH“ ist durchaus eine Erfolgsstory. Ob Krefeld wider ein Teil davon wird, ist ungewiss. „Von wunderschönen Natur- und Kulturlandschaften über romantische Altstadt-Gassen bis hin zu Deutschlands längstem Radwegenetz gibt es am Niederrhein viel zu entdecken und erleben. Niederrhein Tourismus vermarktet dieses vielfältige touristische Angebot im Schulterschluss mit allen beteiligten touristischen Akteurinnen und Akteuren“, sagt Silke Krebs, Staatssekretärin im Wirtschafts- und Klimaschutzministerium Nordrhein-Westfalen. Diese lobenden Worte fielen erst vor wenigen Tagen im Rahmen des 20. Geburtstags der Gesellschaft, der in Wesel gefeiert wurde. Mit am Tisch saßen die Kreise Kleve, Wesel, Viersen und Heinsberg. Krefeld, Gründungsmitglied der „Niederrhein Tourismus“ blieb nur die Rolle des Zuschauers. Die Seidenstadt hatte sich Ende 2013 sehr zum Ärger der anderen Kommunen aus dem gemeinsamen Projekt verabschiedet. Auf Drängen der CDU. Jetzt will die Stadt am Rhein wieder zurück in die niederrheinische Tourismus-Familie. Wieder auf Drängen der Christdemokraten. Doch ob Krefeld am Ende überhaupt einen Platz am Tisch (zurück-)bekommt, ist offen.