Bürgerverein in Krefeld : Rudolf Weißert neuer Vorsitzender des Bürgervereins in Forstwald

Krefeld Krefelds bekanntester Bäckermeister Rudolf Weißert ist jetzt Chef des Forstwalder Bürgervereins. Er wurde am Mittwoch einstimmig gewählt.

Der Bürgerverein Forstwald hat einen neuen Vorsitzenden, der sowohl im Stadtteil als auch in Krefeld insgesamt kein Unbekannter ist: Bäckermeister Rudolf Weißert wird den Verein in den kommenden Jahren führen. Er ist Nachfolger von Michael Gobbers, der aus zeitlichen Gründen nicht wieder für den Posten kandidierte.

Die Jahreshauptversammlung fand unter Corona-Bedingungen in der evanglischen Kirche am Bellenweg statt und war gut besucht. Großen Informations- und Redebedarf gab es zum Thema Kasernengelände. Wie ausführlich berichtet waren am Montag Pläne bekannt geworden, dass ein Unternehmen das Areal als Stellplatz für 2000 gebrauchte Pkw nutzen will. Obwohl die Verwaltung inzwischen mitgeteilt hat, dass diese Nutzung wahrscheinlich nicht genehmigt wird, bleiben nach Ansicht der Forstwalder noch Fragen offen. Denn wie jetzt bekannt wurde, lag der der Antrag zur Umnutzung des Geländes der Verwaltung schon seit März vor. FDP-Ratsherr Günther Porst sagte, dass das Thema aufgrund der großen Brisanz, um die jeder wisse, viel früher hätte öffentlich gemacht werden müssen. „Das ist kein normaler Vorgang“, meinte Porst. Ein Bürger schlug unter großem Applaus vor, der Bürgerverein solle schon jetzt eine Klage gegen das Projekt vorbereiten, um es auf jeden Fall zu verhindern. Irritiert zeigte sich auch der CDU-Stadtverbandsvorsitzende von Tönisvorst, Dirk Louy: „Die Krefelder Verwaltung muss ihr Vorgehen transparent gestalten. Ein Umschlagplatz für Pkw entspricht nicht unserer Vorstellung, um diesen wertvollen Standort sinnvoll weiterzuentwickeln.“