Tiefbauspezialist mit langer Tradition Rudolf Paproth zum Vertreter der Ingenieurkammer NRW gewählt

Rudolf Paproth aus Krefeld studierte Bauingenieurwesen an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule (RWTH) in Aachen. Seit 30 Jahren ist er Geschäftsführer des Spezialtiefbauunternehmens Dr.-Ing. Paproth GmbH & Co. KG. Rudolf Paproth ist einer der am Monatsbeginn gewählten 101 gewählten Vertreter der rund 11.000 Mitglieder starken Ingenieurkammer Bau NRW. Zu den ersten Rechten und Pflichten der Vertreterversammlung gehörte die Wahl von Präsidium und Vorstand. Mit überwältigender Mehrheit zum Präsidenten der kammerorganisierten Ingenieurinnen und Ingenieure wurde Heinrich Bökamp aus Münster gewählt.