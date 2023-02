Schlager, Evergreens, Pop und Rock in Krefeld Rudelsingen feiert in der Mediothek Premiere

Die „Nacht der Bibliotheken“ unter dem Motto „Grenzenlos!“ wird in der Mediothek Krefeld ein besonderes Ereignis werden: „Das Rudelsingen feiert dann in Krefeld Premiere“, freut sich Kristine Günther von der Mediothek. Christian Koops (Gesang) und Matthias Schneider (Pianist) von „Rudelsingen – Das Original“ präsentieren am Freitag, 17. März, um 20 Uhr im Atrium der Mediothek für alle Generationen die schönsten Lieder zum Mitsingen – Schlager, Evergreens, Pop und Rock. Für das Programm können auch noch bis Donnerstag, 23. Februar, Liederwünsche per E-Mail an mediothek@krefeld.de gesendet werden. Karten für die Veranstaltung sind ab sofort an der Servicetheke der Mediothek am Theaterplatz oder am Veranstaltungstag an der Abendkasse erhältlich. Der Eintritt beträgt fünf Euro. Die ersten 100 Interessenten erwartet beim Kauf einer Karte ein kleines Präsent.