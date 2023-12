Schlemmen im Advent Ruckzuck-Rezepte für Naschkatzen

In einer großen Schüssel Mehl, Mandeln und Puderzucker mischen. Das herausgekratzte Mark der Vanilleschote mit Salz, Butterstücken und Eigelb dazugeben. Alles schnell zu einem glatten Teig kneten und ihn dann als Rolle in Folie gewickelt für mindestens eine Stunde kaltstellen. Den Backofen auf 180 Grad Ober-/Unterhitze oder 160 Grad Umluft vorheizen. Einen Teil des Teiges aus dem Kühlschrank holen und in zwei bis drei Zentimeter dicke Stücke schneiden. Kurz kneten, wieder zu einer kleinen Rolle formen und die Enden dann umbiegen. Die Hörnchen nach dem Backen (knapp zehn Minuten) noch warm ganz vorsichtig in der Puder-Vanillezucker-Mischung wälzen, oder, schneller, aber nicht so akkurat, mit einem Sieb die Kipferl von oben mit der Zuckermischung bestreuen und den Vorgang von der anderen Seite beim Umlagern in die Dose wiederholen.