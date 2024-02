Baumkrankheit Roteichen auf der Stadtwaldwiese in Krefeld sollen gefällt werden

Es ist für Generationen ein vertrauter Anblick: die Roteichen als Blickfang auf der Stadtwaldwiese. Nun ist die mächtige Baumgruppe von Krankheit bedroht, und zwar so stark, dass die Stadtverwaltung vorschlägt, die ganze Gruppe zu fällen und durch Neupflanzungen zu ersetzen. Das Thema steht für Mittwochabend auf der Tagesordnung des Klimaausschusses. Auch wenn es aus Sicherheitsgründen notwendig ist, wäre es ein empfindlicher Schlag für die Ästhetik an dieser Stelle des Landschaftsgartens Stadtwald. Die Kombination aus freier Fläche und einem Blickfang ist ein festes Element in der Gartenkunst.