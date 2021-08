Studie des Robert-Koch-Instituts : Krefeld: Rotavirus-Infektionen sinken um mehr als 92 Prozent

Das Rotavirus ist die weltweit häufigste Ursache für schwere Durchfallerkrankungen bei Säuglingen und Kindern. Foto: GSK

Krefeld Wurden 2019 noch 53 Fälle in der Seidenstadt gemeldet, so waren es 2020 lediglich vier. Ursache sind die seit mehr als einem Jahr in der Corona-Pandemie geltenden Hygiene- und Abstandsregeln.

Wegen der in der Corona-Pandemie geltenden Hygiene- und Abstandsregeln sind auch andere Infektionskrankheiten in Krefeld deutlich zurückgegangen. „Dieser positive Trend zeigt sich auch für die nach dem Infektionsschutzgesetz gemeldeten Rotavirusfälle“, so Michael Lobscheid von der Krankenkasse IKK classic, die hierfür die Daten des Robert Koch Instituts ausgewertet hat. Wurden 2019 noch 53 Fälle in Krefeld gemeldet, so waren es 2020 lediglich vier, dies entspricht einem Rückgang von 92,4 Prozent. „Man kann davon ausgehen, dass die fehlenden Kontakte und die AHA-Regeln rund um die Pandemie zu diesem starken Rückgang geführt haben, den Rotaviren übertragen sich meistens durch Schmierinfektionen“, so Lobscheid.

Das Rotavirus ist die weltweit häufigste Ursache für schwere Durchfallerkrankungen bei Säuglingen und Kindern. Es ist hochansteckend und wird leicht übertragen. Durch den starken Durchfall verlieren die Patienten viel Flüssigkeit, was besonders für Säuglinge und Kleinkinder lebensbedrohlich sein kann. Die Übertragung erfolgt hauptsächlich durch Schmierinfektion. Die Viren werden dabei durch kleinste Stuhl-Reste an den Händen weitergegeben und können von der Hand in den Mund gelangen.