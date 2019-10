Krefelder Marketingpreis : Marketingpreisträger ohne Marken

Große Freude bei der Übergabe der Preise: Dr. Ralph Reiber, Lutz Gottschalk, Dirk Wellen, Jörg Somborn, Simone Konjkav, Patrick Bischoff, Neppessen, Dr. Ulrich Kiffe (v.l.). Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Die Gewinner des Krefelder Marketingpreises werden für konsequent Marktorientierte Unternehmensführung ausgezeichnet. Eigen Marken haben weder Rondo Food noch IMR-Innovative Metal Recycling GmbH.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sven Schalljo

Beim Thema Marketing denken die meisten Menschen wohl am ehesten an Werbung in TV, Radio oder – ganz modern – im Internet. Da mutet es auf den ersten Blick befremdlich an, dass der Marketing Club Krefeld in diesem Jahr zwei Unternehmen mit dem Marketingpreis auszeichnet, die nicht einmal eigene Marken haben. Dabei handelt es sich auch keinesfalls um Notlösungen. Im Gegenteil: Die beiden Marketingkonzepte überzeugen so sehr, dass der Verein, anders als zunächst geplant, nicht nur einen Sieger kürte, sondern sogar einen Sonderpreis ins Leben rief.

Diesen erhält die Firma IMR aus Linn. Das Unternehmen wird für seine Strategie ausgezeichnet, dem Fachkräftemangel mit konsequenter Außendarstellung und einer Imagekampagne und entsprechender Ausbildung im eigenen Haus entgegenzuwirken. „Wir hatten keine Bewerber für Jobs und auch Auszubildende waren nicht zu finden. Es gab viele Theorien, warum, aber unter dem Strich haben wir mit Unternehmensführungen für Kindergärten, Schulen und andere Gruppen, mit einer Imagekampagne, einer Überarbeitung der Homepage und dem Slogan „Heavy Metal, Heart of Gold“ für den Umschwung gesorgt. Statt null bis fünf haben wir nun fünf bis 50 Bewerbungen pro Ausbildungsberuf“, erzählt Geschäftsführerin Simone Konjkav.

Info Rondo Food: Tiersnacks für ganz Europa Rondo Food an der Magdeburger Straße hat heute rund 600 Mitarbeiter und einen Umsatz von 160 Millionen Euro. Rund 150 Millionen Packungen Tiersnacks verkauft das Unternehmen im Jahr. Diese werden als Handelsmarken in ganz Europa vertrieben. Sukzessive soll auch der Rest der Welt beliefert werden. Die USA Und Australien liegen im Fokus.

Bis dato sei das Unternehmen als Schrotthändler und „wenig sexy“ wahrgenommen worden. „Dem haben wir entgegengewirkt, indem wir betonen, dass wir Wertstoffe aufbereiten und wieder dem Kreislauf zuführen. Damit sind wir durchaus sehr nachhaltig, was ja auch dem Zeitgeist folgt“, sagt sie.

Dieser Umschwung in der Wahrnehmung überzeugte die Jury so sehr, dass eigens der neue Preis ins Leben gerufen wurde. Denn für die Fachleute ging am zweiten Sieger ebenfalls kein Weg vorbei, obschon das Unternehmen reines „private Label-Geschäft“ betreibt. Das heißt, es produziert Handelsmarken für große Anbieter wie Fressnapf, Aldi, Edeka und viele internationale Konzerne. Dabei war Rondo Food bis vor 25 Jahren noch ein Hersteller von Puddingpulver und ähnlichen Lebensmitteln. „Wir haben dann analysiert, dass in diesem Markt kaum Wachstum möglich ist. Wir haben nach neuen Wegen gesucht und der Zufall kam uns zur Hilfe, denn der Erfinder einer Maschine zur Herstellung von Tiersnacks kam auf uns zu. Wir suchten ein neues Geschäftsfeld, er suchte Kapital und so haben wir ein Werk in Halle an der Saale gebaut“, erinnert sich Inhaber Dirk Wellen.