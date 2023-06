Aufsicht greift in Krefeld ein Asphalt-Frevel im Naturschutzgebiet Hüls

Fehler eingestehen, das fällt mitunter schwer. Korrekturen in die Wege zu leiten, fällt nicht minder leicht. Bei einem Vorgang der öffentlichen Verwaltung darf der Bürger allerdings erwarten, dass rechtswidrige Zustände beseitigt werden. Diese Auffassung vertritt der Naturschutzbeirat der Stadt Krefeld, der seit gut zwei Jahren darauf wartet, dass ein widerrechtlich im Naturschutzgebiet Hülser Bruch am Rohrammerdyk asphaltierter Weg wieder entsiegelt wird. Bis heute hat die Stadt Krefeld offenbar nichts unternommen, um den „irrtümlich“ vom Kommunalbetrieb Krefeld asphaltierten 200 Meter langen Abschnitt des Wegs wieder so herzurichten.