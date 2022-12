Klima-Anwältin zur Surfpark-Planung am Elfrather See „Schon jetzt sind die meisten Ziele dieses Klimaschutzkonzeptes nicht umgesetzt“

Die Mängelliste der Anwälte Roda Verheyen und John Peters von der Hamburger Kanzlei Günther ist lang und ihr Urteil zum Surfpark am Elfrather See klar: „Das ist eine Weiter-so-Planung, die angesichts des Klimawandels und des neuen Klimaschutzgesetzes nicht mehr zeitgemäß und so auch nicht mehr rechtlich zulässig ist.“