Krefelder Rocklegenden Nächstes Jahr wollen die Rocklegenden an zwei Tagen beaten

Das hätte den Vorteil, dass man nur einmal auf- und abbauen müsse. Denn der Saal im Goldenen Hirsch in Hüls sei die bestgeeignete Kulisse. Dass die Jungstars von einst in die Jahre gekommen sein, dürfe man nicht übersehen. Eine Konzertnacht kostet Kraft - für Schlagzeuger, die auf die 80 zugingen, sei das körperlich nicht mehr machbar. Doch wenn die Rocklegenden loslegen, ist Alter kein Thema. In unterschiedlichen Formationen lassen sie die Zeit lebendig werden, als Bands noch Kapellen hießen und ihre Musik Beat. - Die Rocklegenden sind aus einer Bierlaune aktiviert worden. Die Idee wurde bei einem Bier geboren. In gemütlicher Runde hatten sich Frank Brünsing und Michael Roder vor einigen Jahren mit Bekannten getroffen, die damals auch in Bands der Musikszene unterwegs waren. Schnell war die Zeit in Krefelder Clubs und Jugendtreffs Thema, wo sie damals regelmäßig auftraten. Der Wunsch wuchs, die wilden Zeiten noch einmal aufleben zu lassen - eigentlich als einmaliger Jam-Abend. Doch das war eine Rechnung ohne die Fans.