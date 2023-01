Konzert im Seidenweberhaus Erstmals tritt Rock- und Popszene mit Sinfonikern auf

Die Krefelder Rock- und Popszene trifft auf die Niederrheinischen Sinfoniker: Eine solche Kombination hat es live auf einer Bühne in Krefeld noch nie gegeben. Der Verein Provinzgiganten setzt das Projekt mit Unterstützung der Stadt Krefeld nun in die Tat um. „Music Made in Krefeld Meets Orchestra“ heißt das Motto am Freitag. 24. Februar, ab 19.30 Uhr im Seidenweberhaus.