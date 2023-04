Pilotprojekt in Krefeld und Viersen Roboter sitzt für Krebspatientin in der Schulklasse

Immer, wenn sich Sarah fit für die Teilnahme am Unterricht fühlt, informiert sie das „Helferteam“, das aus drei Mitschülerinnen besteht. Die kümmern sich dann darum, dass der Avatar aus dem Schrank geholt und in die jeweilige Klasse gebracht wird. Beim Unterricht haben sie ihn im Blick, damit sie sehen, ob Sarah sich „meldet“. In dem Fall erscheint ein grünes Lichtsignal und sie kann sich aktiv beteiligen. Das tut sie in den Fächern Deutsch, Mathe, Englisch, Biologie und Gesellschaftslehre. Mitschüler, Lehrer und auch Sarah selbst wünschen sich aber viel mehr, dass sie schnell gesund wird und persönlich in die Schule gehen kann.