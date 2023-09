Entwicklung der Hochschule in Krefeld Roboter-Puppe kümmert sich um demente Menschen

Roboter in Operationssälen in den Krankenhäusern sind heute vielfach schon Alltag. Roboter als Servicekräfte in der Gastronomie sind noch die Ausnahme, aber bereits in der Praxis. Roboter als Unterstützung für Pflegekräfte und pflegenden Angehörige sind in der Entwicklung, aber nicht unumstritten.