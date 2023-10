Uraufführung in Krefeld Krefelds Kinder hören als erste die Abenteuer von Robin Hood

Es ist wieder „Vorlesezeit“. Diesmal hat sich Kobold Kiko (Paula Emmrich) für seine spannende Erzählstunde die berühmte Sage von Robin Hood ausgesucht: Robin Hood beschützt die Dörfer vor den Überfällen des Sheriffs von Nottingham. Als dieser ein Kopfgeld auf ihn aussetzt, versteckt sich Robin im Wald von Sherwood. Am Fluss trifft er den riesigen John Little – nach einem kurzen Kräftemessen werden die beiden zu dicken Freunden, und Robin tauft seinen neuen, riesengroßen Gefährten in Little John um. Schon steht die nächste Herausforderung an: Können Robin und Little John verhindern, dass die schöne Margret gegen ihren Willen den Sheriff von Nottingham heiraten muss? Doch dann stellt der Sheriff Robin in einem Bogenschützenturnier eine böse Falle. Schafft es Robin, mit der Hilfe seiner Gefährten auch dieser Gefahr zu entkommen?