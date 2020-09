Grünen-Chef zu Besuch in Krefeld : Robert Habeck zieht rund 500 Anhänger in den Stadtgarten

Krefeld Der Grünen-Chef sprach vor der Kommunalwahl während seiner NRW-Tour. Er appellierte für konsequenten Klimaschutz in den Kommunen.

(svs) Für großes Interesse hat der Besuch des Grünen-Bundesvorsitzenden Robert Habeck in Krefeld gesorgt. Gut 500 Besucher kamen in den Stadtgarten, um den Bundespolitiker zu hören. Gemeinsam mit der NRW-Landesvorsitzenden Mona Neubaur tourt er im Vorfeld der Kommunalwahl durch das Bundesland. Er sprach in seiner rund 20-Minütigen Rede naturgemäß vor allem Bundesthemen wie die Katastrophe im Flüchtlingslager Moria an und sprach davon, das Untersagen von Hilfe, die Bundesregierung untersagt Kommunen, darunter Krefeld, Flüchtlinge aus Moria aufzunehmen, sei schäbige Politik.