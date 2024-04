IG Bau zum „Workers’ Memorial Day“ 124.000 Arbeitnehmer in Krefeld – wenn Sonne zum Risiko wird

Anlässlich des Workers’ Memorial Day warnt die Gewerkschaft IG Bau vor Sonnenstrahlung und Hitze im Job. 124.900 Menschen gehen in Krefeld zur Arbeit – viele unterschätzen die Gefahr bei Jobs unter freiem Himmel, erklärt Tino Brüning von der IG BAU Düsseldorf. Es wichtig, auf die Gesundheit am Arbeitsplatz zu achten. „Jeder denkt dabei in erster Linie allerdings an Unfälle: Klar, Fassadenreiniger, Gerüstbauer und Dachdecker leben gefährlich, was die Sturzgefahr angeht. Und trotzdem gibt es auch versteckte Gefahren am Arbeitsplatz, die man nicht gleich auf dem Schirm hat: die Sonne zum Beispiel“, so Brüning. UV-Strahlung und Hitze würden fast immer unterschätzt. Vom Hautkrebs bis zum Kreislaufkollaps: „Jobs unter freiem Himmel sind gefährlich. Die Arbeit in praller Sonne kann krank machen“, so der Bezirksvorsitzende der IG Bau Düsseldorf.