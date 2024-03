Antrag der CDU in der Bezirksvertretung Oppum-Linn Entscheidung über Wiedereröffnung des Museumscafés in Linn soll noch in diesem Monat fallen

In der Frage, ob es bald wieder ein Museumscafé im Museum Burg Linn gibt, steht es Spitz auf Knopf. Die CDU hatte das Thema in der Bezirksvertretung (BZV) Oppum-Linn auf die Tagesordnung gesetzt, um den Stand der Dinge zu erfahren. Die Debatte endete mit einer Überraschung: Die Christdemokraten zogen ihren Antrag am Ende zurück, weil sie sich von den Argumenten, die gegen eine Wiederöffnung sprechen, haben überzeugen lassen. Im Hintergrund aber gibt es aber auch Überlegungen, das Café doch wieder zu eröffnen.