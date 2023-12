Vor der Ratssitzung Entscheidendes Ringen um das Klimakonzept für Krefeld

Kurz vor der entscheidenden Ratssitzung zum Klimakonzept für Krefeld hat der Naturschutzbund Nabu mit einer bemerkenswerten diplomatischen Offensive vor falschen Frontstellungen gewarnt und den Rat dringlich zur Verabschiedung des Klimakonzeptes aufgerufen. Der Nabu hat das Positionspapier der Stadtwerke (SWK) zur Klimapolitik ausdrücklich gelobt, zudem die positive Rolle der SWK für den Klimaschutz gewürdigt und dargelegt, warum das Ziel der Klimaneutralität bis 2035 als motivierendes Leitbild wichtig und konsensfähig ist, auch wenn die SWK dieses Ziel für unrealistisch hält. „Der NABU appelliert an den Rat, das Leitbild „KrefeldKlimaNeutral 2035“ zu beschließen mit dem Ziel, die Emissionen möglichst viel, möglichst rasch zu reduzieren. Darin sind sich doch alle einig“, heißt es. Der Rat entscheidet in seiner Sitzung am 12. Dezember, ob das Gutachten KrefeldKlimaNeutral 2035 (KrKN 35) den Rahmen des Klimaschutzes in Krefeld bilden wird.