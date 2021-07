Hilfsaktion in Krefeld : Riesige Solidarität mit Opfern der Katastrophe

Info

In den Katastrophengebieten ist die Lage noch teilweise undurchsichtig. Stand gestern Nachmittag waren 157 Todesopfer bekannt. In einigen Ortschaften wurden ganze Häuser unterspült und sind eingestürzt. Hier befürchten die Behörden weitere Tote. Viele Menschen haben ihr gesamtes Hab und Gut verloren. In ganz Deutschland und teilweise auch dem Ausland laufen Hilfsaktionen an. Die Schäden allein in den am stärksten betroffenen Gebieten gehen in die Milliarden. Auch in Krefeld waren erneut Keller überflutet. Der Bahnverkehr ist vielerorts – zum Beispiel auch in Krefeld – gestört.