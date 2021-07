EM-Stimmung in Krefeld : Autokorso - italienische Fans feiern Finaleinzug

Krefeld Es war eine stimmungsvolle notte italiana: Die Polizei lobt die feiernden Fußball-Freunde für ihre temperamentvolle, aber friedliche Siegesfeier auf den Wällen in der Innenstadt.

Krefeld kurz nach 23 Uhr an einem ganz besonderen Dienstagabend. Die Straßen in der City sind wie gefegt: Es ist die Ruhe vor dem Jubelsturm. Sekunden, nachdem Jorginho den vierten Elfmeter für Italien verwandelt hat, bricht der Freudengesang los. „Italia, Italia“, schallt es aus immer mehr Kehlen.

Das Lichtermeer der Autoscheinwerfer auf den Wällen hat die Wucht eines Silvesterfeuerwerks. Im Korso weht an einem Wagen auch eine Fahne in den spanischen Farben. Irgendwie sind an diesem Tag alle Gewinner. Der Einzug ins Finale zum Europameistertitel hört sich an wie der Gewinn der Weltmeisterschaft. Erst kurz nach 1 Uhr verklingt am Südwall die letzte Hupe der Notte Italiana.

Die Krefelder Polizei ist am Tag danach voll des Lobes über die Fußballfans der im englischen Wembley-Stadion erfolgreichen italienischen Auswahl. „Das war alles sehr friedlich und trotz der ganzen Euphorie sehr diszipliniert“, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch auf Anfrage unserer Redaktion. Die Fan-Feiern seien in der morgendlichen Lagebesprechung noch nicht einmal Thema gewesen. Beamte hätten den Trubel vorsorglich begleitet und den Verkehr in der Innenstadt auf sichere Bahnen gelenkt. Das heißt wohl in dieser speziellen Nacht so viel wie Vorfahrt für die italienischen Fußballfreunde.