Pilotprojekt in Krefeld an der Hofstraße Richtfest für das 56 Millionen teure Haus der Bildung

An der Einfahrt der Tiefgarage war solch ein Arbeitsteam mit der Isolierung des Gebäudes in Form von Mineralwollplatten beschäftigt. Begleitet von dröhnenden Bohrmaschinen ging es in die Tiefgarage. In der dortigen Technikzentrale liefen Arbeiten an Lüftungsanlagen. „Wir haben insgesamt vier Lüftungsanlagen, die das Gebäude belüften. Zwei davon befinden sich hier. Zudem installieren wir in Kürze die Wärmepumpen im Technikraum“, sagte Merker. 30 Geothermiebohrungen in Tiefen von 99 Metern machen Erdwärme möglich. Dazu kommt neben einer Dachbegrünung auch eine PV-Anlage auf das Dach. Eine Fernwärmeinstallation gebe es ebenfalls, informierte Merker bei dem Rundgang mit dem Stadtdirektor.