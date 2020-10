Neue Schilder werden montiert : Krefeld richtet weitere Fahrradstraßen ein

Krefeld Bei einer Fahrradstraße bekommt die ganze Fahrbahn die Funktion eines „Radweges“. Radler dürfen nebeneinander fahren, sogar in Gruppen wie zum Beispiel Kinder auf dem Weg zur Schule.

Die Offensive zu mehr Fahrradfreundlichkeit in Krefeld geht ab Montag, 19. Oktober, aktiv weiter voran: Die Inrather Straße (zwischen An der Pauluskirche und Stadtbezirksgrenze Hüls), die komplette Bruckersche Straße in Hüls, in der Innenstadt die Roonstraße (zwischen Uerdinger Straße und Friedrich-Ebert-Straße), die Germaniastraße, die Tiergartenstraße und in Uerdingen die Alte Krefelder Straße (zwischen Kurfürstenstraße und Am Marktplatz/Burgstraße sowie zwischen Kurfürstenstraße/Augustastraße, hier wird ein sogenannter „Angebotsstreifen“ auf der Fahrbahn markiert) werden dann durch Beschilderung und verkehrsrechtliche Regelungen als Fahrradstraßen eingerichtet.