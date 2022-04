Krefeld bündelt Hilfen : Zentrales Spendenkonto für die Ukraine

Krefeld Die Spendenbereitschaft für die vom Krieg Betroffenen ist groß. Doch viele wollen, dass ihr Geld in Krefeld eingesetzt wird. Die Standards für die Aufnahme von Flüchtlingen sollen in den Krisenmodus gehen, um rascher zu greifen.

Die Stadt bündelt die Ukraine-Hilfen. Ab sofort gibt es ein zentrales Spendenkonto. Denn die Spendenbereitschaft sei nach wie vor groß, sagt Ludger Ehrenburg, Sprecher der Arbeitsgemeinschaft der Wohlfahrtsverbände und Diakonie-Geschäftsführer. Viele Spender wollten aber nicht an die großen Verbände spenden, sondern wünschten, dass ihr Geld in Krefeld Gutes bewirke. Die AG der Wohlfahrtsverbände hat deshalb jetzt das Konto eingerichtet, das von der Krefelder Caritas geführt wird. Die garantiert, dass keine Verwaltungs- und Personalkosten anfallen und das Spendengeld eins zu eins an Krefelder Hilfsinitiativen geht.

Russlands mörderischer Krieg gegen die Ukraine hat bisher sieben Millionen Menschen fliehen lassen. Meist sind es Frauen und Kinder, die vornehmlich in den heimatnah angrenzenden Gebieten Aufnahme finden, von Moldawien über Polen bis zum Baltikum. Nicht wenige finden auch zu uns, meist über persönliche Beziehungen. Von den bisher eingetroffenen Ukraine-Flüchtlingen habe die Stadt Krefeld bis jetzt 653 unterbringen können. Die Zahl der in Krefeld eintreffenden Flüchtlinge sei stark rückläufig, teilte Stadtdirektor Markus Schön auf einem Treffen der mit der Ukraine-Hilfe befassten sozialen Institutionen mit.

Das Spendenkonto für Ukrainehilfe in Krefeld wird vom Caritasverband für die Region Krefeld geführt wird: Caritasverband für die Region Krefeld e.V. Sparkasse Krefeld IBAN: DE66 3205 0000 0000 0055 53 Swift-BIC: XXX Stichwort: Ukrainer:innen in Krefeld Das Spendenkonto und weitere Infos finden sich auch unter www.caritas-krefeld.de/ukraine

Mit deutlichen Worten kritisierte Schön das Verhalten von Bund und Ländern. Diese ließen die Kommunen derzeit ziemlich allein. So ist Krefeld bis jetzt mit 2,6 Millionen Euro in Vorleistung getreten. Die Kosten für die Unterbringung der Flüchtlinge laufen der Stadt davon, sagte Schön. Zu den Kosten der Pandemie kämen nun die Kosten der Flucht. Anders als bei der Flüchtlingswelle 2015 sind nun hauptsächlich Frauen und Kinder unterzubringen.

Im Stadtteil Forstwald werden bis Ende April Leichtbauhallen für 1000 Plätze entstehen, qualitätsvolle Unterkünfte für die Erstaufnahme, wie Schön formuliert. In Hüls und im Kaiser-Wilhelm-Park werden kleinere Wohneinheiten für um die 140 Personen entstehen. Daneben ist die Stadt um Vermittlung von privatem Wohnraum bemüht, was auch die Aufbereitung von Mietangeboten einschließt.

Die ukrainischen Flüchtlinge sollen sich sprachlich schnell integrieren und am Arbeitsleben teilhaben können. Hier werden Brückenangebote in Zusammenarbeit mit sozialen Trägern erfolgen. Um diesen Prozess nicht unnötig in die Länge zu ziehen, will man geltende Standards anpassen. Erzieherinnen seien gesucht, die ukrainische Ausbildung formal aber nicht übertragbar. Für die Anerkennung ukrainischer Diplome sei für NRW die Bezirksregierung Detmold zuständig, was ein langwieriges Verfahren nach sich ziehe. Für mehr Schnelligkeit müssten die Strukturen in einen Krisenmodus versetzt werden, fordert Schön. Die Aufnahme von Flüchtlingen könne nicht allein bei den Kommunen hängen bleiben, sollten die Zahlen wieder steigen.