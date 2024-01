In unterschiedlichen Funktionen in Krefeld aktiv Richter Nils Radtke hat eine neue Aufgabe

Nils Radtke ist zum Direktor des Amtsgerichts Nettetal ernannt worden. Der 44-jährige war viele Jahre in Krefeld tätig und hat dort zahlreiche Aufgaben übernommen. Radtke folgt in Nettetal auf Dagmar Emmrich-Ipers, die zum Jahresende in den Ruhestand getreten ist. Begleitet von dem Präsidenten des Landgerichts Krefeld, Bernd Wermeckes, wurde Radtke von den Angehörigen des Amtsgerichts Nettetal in einer kleinen Feierstunde begrüßt.