Krefelder Schule geht neue Wege in der Naturwissenschaft : Ricarda-Huch arbeitet jetzt mit einem virtuellen Labor

Krefelder Schule geht neue Wege in der Naturwissenschaft

Am Gymnasium Ricarda-Huch wird den Schülern der Zugang zum virtuellen Labor „Labster“ ermöglicht. Foto: Stadt Krefeld

Krefeld „Labster“ heißt das Labor, das über einen Computer-Zugang genutzt werden kann. Ab diesem Schuljahr steht es allen Biologiekursen ab Jahrgangsstufe 10 zur Verfügung.

(RP) Das Ricarda-Huch-Gymnasium beschreitet mit dem Schuljahr 2022/23 im naturwissenschaftlichen Unterricht neue Wege: Das Gymnasium wird Modellschule für das virtuelle Labor Labster. Schüler haben dabei die Möglichkeit, in virtuellen Laboren ihr theoretisches Wissen zu erweitern und anzuwenden.

So können zum Beispiel Stammzellen zur Behandlung von Krankheiten wie in einer realen Labor-Umgebung gezüchtet oder antibiotikaresistente Bakterien identifiziert werden. Auch das Erstellen von genetischen Fingerabdrücken soll Alltag im Biologieunterricht werden. „Was normalerweise in Hightech-Laboren durchgeführt wird, wird dank Labster für die Schüler nun virtuell jederzeit zugänglich“, teilt die Schulleitung erfreut mit.