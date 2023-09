Westen und Handschuhe werden gestellt Rhine-Clean-Up: Am 9. September wird das Rheinufer gesäubert

Treffpunkt ist am 9. September um 11 Uhr an der Rhine Side in Uerdingen. Dort wird der genaue Ablauf der Aktion noch einmal erklärt. Außerdem werden Müllsäcke, Handschuhe und Westen ausgeteilt, die der Kommunalbetrieb Krefeld (KBK) und die Messer Group zur Verfügung stellen. Im Anschluss folgt dann das eigentliche Müllsammeln an drei Standorten, dem Gelände der Rhine Side, am Standort Hohenbudberg in Höhe Deichstraße 21 sowie der Bataverstraße auf der Höhe der Einfahrt „An der Römerschanze“. Die Sammelstellen in Hohenbudberg und Bataverstraße sind bereits markiert, damit die Teilnehmenden sie leicht finden. Die ausgeteilten Westen und Handschuhe sollen am Ende der Veranstaltung an der Rhine Side wieder zurückgegeben werden.