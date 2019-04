Freiwillige Helfer reinigen Rhein-Ufer : „Rhine Clean Up to go“: Müllsammelaktion am Rhein

„Rhine Clean Up to go“: Müllsammelaktion am Rhein

Das Organisationsteam präsentiert die Müllberge, die bei der Aktion Rhine Clean up to go am vergangenen Sonntag zusammen gekommen sind. Foto: Stadt Krefeld

Krefeld Gut 20 freiwillige Helfer haben mit angepackt, um das Rheinufer von Müll zu befreien.

(RP) Der Fachbereich Umwelt der Stadt Krefeld, die Stadtreinigungsgesellschaft GSAK und die Messer Gruppe haben am vergangenen Sonntag gemeinsam eine Frühjahrs-Aufräumaktion unter dem Motto „Rhine Clean Up to go“ am Rhein bei Hohenbudberg organisiert. Ein halbes Jahr vor dem eigentlichen „Rhine Clean Up“ am 14. September haben rund 20 Freiwillige, Erwachsene und Kinder, mit angepackt. Diana Buss von der Messer Gruppe hat die im vergangenen Jahr gespendeten Westen mit „Rhine Clean Up“-Aufdruck an die Freiwilligen verteilt, die gern getragen wurden.