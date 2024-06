Feier im Theater Krefeld Elf Theaterleute bekommen einen Oscar - so feiern wir

Wenn es in Hollywood heißt „... and the winner is“, dann hat man meistens schon eine Ahnung, wer den Oscar wohl mit nach Hause nehmen wird. Es gibt eine kleine Auswahl der Nominierten, aber viele Vorzeichen. So sind die Überraschungen nicht mehr ganz so groß. Beim RP-Theater.Oscar ist das anders: Da ist das Publikum die Jury - und alle Theaterleute und -produktionen sind die Nominierten. Viele Hundert Theaterfans haben sich beteiligt und ihre Stimme abgegeben für ihre Highlights der zu Ende gehenden Spielzeit. Und damit haben sie nicht nur über die Preise entschieden, sondern auch das Programm der Oscar-Verleihung beeinflusst. Am Montag, 24. Juni, ab 19.30 Uhr werden im Glasfoyer des Krefelder Theaters die Geehrten ihre Preise empfangen. Theaterbegeisterte aus dem Kulturleben werden die Laudationes halten. Und ein bisschen Programm gibt es auch.