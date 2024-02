Risiken beim Brandschutz Rheinbahn verbietet E-Tretroller in U76

Grund für die Entscheidung seien aktuelle Bewertungen zum Brandschutz in den Fahrzeugen nach Vorfällen im Ausland: „Aufgrund der derzeit sehr niedrigen Sicherheitsanforderungen an die E-Tretroller und der exponierten Positionierung der Lithium-Ionen-Akkus ist die Wahrscheinlichkeit eines Akkubrandes bei den E-Tretrollern deutlich höher, als bei anderen Elektrofahrzeugen“, heißt es in einer Mitteilung der Rheinbahn. E-Bikes, Elektro-Rollstühle und vierrädrige Elektromobile sind jedoch weiterhin erlaubt und dürfen auch in der U76 mitgeführt werden.