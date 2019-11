Stadtimage : Rheinbahn schickt „Klapperkisten“ nach Krefeld

Krefeld Auch Stadtbahnen prägen das Bild einer Stadt. Zwischen Fahrzeugen der Rheinbahn und den Stadtwerken gibt es deutliche Unterschiede.

Die Zukunft der Mobilität sieht anders aus. Das Bild einer Stadt zeichnen unter anderem die Verkehrsmittel für die Bevölkerung. Besucher und Einheimische gewinnen auf diese Weise einen Eindruck von der Dynamik und dem Ansehen einer Kommune. In Krefeld trüben die alten Stadtbahnen der K-Bahn-Linie (U 76) aus Düsseldorf das Bild der Stadt. Rumpelnde Schienenfahrzeuge mit verblasstem Lack verkehren in der City. „Ich fahre zwar nicht regelmäßig mit, aber mir fallen immer diese roten alten Bahnen auf, da weiß ich dann sofort: Die U-Bahn aus Düsseldorf. Die denken sich dort halt: Das ist doch sowieso Provinz“, sagte Silvia Boves gestern auf Anfrage unserer Redaktion an der Haltestelle Ostwall.

„Auf der Linie U 76 fahren hauptsächlich unsere neusten Hochflur-Stadtbahnwagen“, erklärte die Rheinbahn dazu. Unter neusten Fahrzeugen verstehen die Landeshauptstädter Bahnen des Typs B 80. 80, weil sie in der Spitze 80 Kilometer in der Stunde fahren können sollten. Der Prototyp ging 1971 auf die Schiene. Die Bahnen, die über Meerbusch nach Krefeld fahren, sind rund 25 bis 35 Jahre alt.

Die K-Bahn-Linie zwischen Düsseldorf Hauptbahnhof und Krefeld Ostwall an der Haltestelle Rheinstraße ist 23.159 Meter lang, und die Bahnen halten an 20 Stationen. An einem Werktag sind im Durchschnitt 30.000 Fahrgäste auf der Strecke unterwegs.

Im Gegensatz dazu zeigen die Stadtwerke Krefeld mehr Lokalpatriotismus. Ihre Niederflurbahnen sind knapp zehn Jahre alt und heben sich in Optik und Komfort deutlich positiv ab. Ein Fahrgast, der mittlerweile seit sechs Wochen regelmäßig mit der U76 von Düsseldorf nach Krefeld fährt, kann von mehreren Störungen, Verspätungen und Ausfällen berichten, die sich auf die veraltete Technik der Rheinbahn-Modelle zurückführen lassen. So gibt es regelmäßig Probleme beim Schließen einzelner Türen. Der Fahrer muss entweder den Vorgang mehrfach wiederholen oder gar aussteigen, um sie manuell zuzuziehen. Einmal streikte offenbar der Antrieb. Der Fahrer versuchte sich in der Folge mehrfach als Aushilfselektriker im Fahrgastbereich, ohne die Störung aber beheben zu können. Somit tuckerte die Bahn mit langsamer Geschwindigkeit nach Krefeld. Aus anberaumten 45 Minuten Fahrtzeit vom Düsseldorfer Hauptbahnhof zur Rheinstraße in Krefeld wurde so schnell mehr als eine Stunde. Manchmal bleibt die Bahn auch ganz liegen. Hier muss dann 20 Minuten auf die nachfolgende Verbindung gewartet werden. Darüber hinaus wirkt sich der Einsatz der alten Bahnen auch auf den Komfort aus: Bei Höchstgeschwindigkeit, die auf den Feldern zwischen Meerbusch und Fischeln erreicht wird, wackelt das Gefährt stark und erzeugt eine ohrenbetäubende Geräuschkulisse. Ganz zu schweigen davon, dass ein barrierefreier Zugang nicht möglich ist. Es bedarf meist der Hilfe mehrerer Fahrgäste, um Rollstühle oder Kinderwägen über die drei Stufen ins Fahrzeuginnere zu hieven.