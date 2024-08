St. Cyriakus in Krefeld-Hüls Eröffnung des Orgelsommers – Schaurig-schöne Italianità

Seltsam uninspiriert blieb dagegen Bachs Bearbeitung des Vivaldi-Konzertes „Grosso Mogul“, BWV 594. Vor allem dem 1. Satz mangelte es an rhythmischer Präzision, an Leichtigkeit, an spielfreudigem Laufwerk sowie zündender Registerwahl – eben an: italianità. Dafür wurden die Zuhörer des sehr gut besuchten Konzertes mit einer fulminanten Interpretation des Liszt’schen Totentanzes (danse macabre) entschädigt. Die vom Gast selbst eingerichtete Orgelfassung kann ohne Wenn und Aber als kongeniale Transkription des Klavierwerks gewertet werden. Mit welcher Akribie er das dies-irae-Thema aus Liturgie und Gregorianik harmonisch sowie in Tempo, Dynamik und Satztechnik präsentierte, nötigte dem Zuhörer Bewunderung ab.