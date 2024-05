Neuer 1000 Quadratmeter großer Supermarkt Rewe eröffnet am 16. Mai im Schwanenmarkt

Es hat lange gedauert: Dass im Schwanenmarkt in der Krefelder Innenstadt der zweitgrößte Lebensmitteleinzelhändler Deutschlands eine Filiale eröffnen will, ist seit vielen Monaten bekannt. Dass dort ein Nahversorger Quartier beziehen und gute Geschäfte machen will, hat sich sogar seit Jahren rumgesprochen. Doch jetzt steht der Termin fest. Rewe hat auf Werbeflyern den Termin Donnerstag, 16. Mai, bekannt gemacht.