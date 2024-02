Veranstaltung der CDU in Krefeld „Sicherheit ist die Nummer eins“ – Jubel für NRW-Innenminister Reul beim Politischen Aschermittwoch

Am Ende erhoben sich die 185 Gäste beim Politischen Aschermittwoch der CDU von ihren Plätzen und feierten NRW-Innenminister Herbert Reul mit Jubel und Applaus. Reul hatte sich in seiner Rede vehement für Rechtsstaatlichkeit Demokratie und für Europa ausgesprochen – die EU habe in ihrem wichtigsten Anliegen (dass „wir nicht mehr übereinander herfallen“) funktioniert. Er plädierte leidenschaftlich für eine realistische Politik der kleinen Schritte und verteidigte seine Strategie gegen die in Clans organisierte Kriminalität – die Botschaft an diese Art Familien müsse lauten: „Bei uns in Deutschland gilt nicht das Recht der Familie, sondern des Staates. Punkt.“