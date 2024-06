Zwei Alarmmeldungen – Mann klettert aus dem Wasser Rätselhafter Vorfall im Hafenbecken löst Rettungssuche aus

Ein Mann, der aus nicht bekannten Gründen ins Hafenbecken am Rhein gefallen war, hat einen großen Einsatz von Feuerwehr, Wasserwacht und DLRG ausgelöst, bei dem auch ein Hubschrauber zum Einsatz kam. Die Rettungskräfte waren alarmiert worden, nachdem ein Mensch zunächst im Rhein und dann am Hafenbecken gesichtet worden war. Wie sich am Hafenbecken herausstellte, war der Mann aus eigener Kraft aus dem Becken geklettert und hatte sich dabei Schnittverletzungen an den Händen zugezogen, berichtet die Feuerwehr auf Anfrage. Da es zwei Meldungen gab, war zunächst unklar, ob noch eine zweite Person in das Geschehen involviert war. Daraufhin suchten die Retter mit Booten und einem Hubschrauber den Rhein in der Umgebung ab. Als niemand gefunden wurde und schließlich mit Zeugen geklärt werden konnte, dass es sich wohl um ein und dieselbe Person gehandelt hatte, wurde der Einsatz gegen 20.10 Uhr beendet. Die Umstände, wie der Mann ins Wasser geraten ist, sind unklar, die Polizei ermittelt.