Rezept und Wirkungsweise Die Renaissance der Maibowle – und ein ganz besonderes Rezept

Krefeld · Die Maibowle erlebt in Krefeld ein Revival. Das Restaurant Verve bietet das Frühlingsgetränk ab Mai an und verrät das Rezept. Kräuterexpertin Gabriele Heckmanns erklärt, was an der Hauptzutat Waldmeister so besonders ist.

28.04.2023, 20:27 Uhr

Waldmeister ist die wichtigste Zutat für die Maibowle. Statt Sirup kann man frischen Waldmeister benutzen. Foto: PIXABAY

Von Jessica Kuschnik

Die Maibowle – oder auch der Maiwein – gehört wohl zu den ältesten Getränken, die von Menschen zusammengemixt wurden. Nicht ganz so alt wie Bier, das es bereits seit 6000 Jahren gibt, aber die Geschichte der Maibowle kann sich ebenfalls sehen lassen: Sie wurde erstmals 854 erwähnt und soll die Erfindung eines Benediktinermönchs gewesen sein. Neben all den Sommerklassikern der vergangenen Jahre wie Aperol Spritz, Hugo und verschiedenen Gin-Cocktails wie Moscow Mule ist die Maibowle wohl eher zum Klassiker der älteren Generation avanciert – doch das ändert sich jetzt eventuell. Denn längst hat das Traditionsgetränk wieder Einzug in die Krefelder Gastronomieszene gehalten, etwa im Restaurant Verve. Geschäftsführer Ingo Sperling und sein Team werden die Maibowle ab kommender Woche für den gesamten Mai als Monatsspecial ihren Gästen anbieten – und verraten sogar das Rezept zum Nachmachen für zu Hause.