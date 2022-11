Nachtwächter wieder aktiv Rekordspende für das Familienzentrum in Linn

Krefeld · Trotz oder auch wegen Corona konnte der Linner Nachtwächter eine Rekordspende an das Familienzentrum in Linn leisten. „In der vergangenen Saison kamen alleine für die katholischen Kindergärten in Linn 15.411 Euro zusammen,“ erzählt Heinz-Peter Beurskens und freut sich mit seinen Helfern über den Erfolg.

28.11.2022, 17:07 Uhr

Der Linner Nachtwächter und sein Team freuen sich über die hohen Einnahmen für den guten Zweck. Foto: Beurskens

Von Bärbel Kleinelsen Redakteurin in Krefeld