Wirtschaft in Krefeld : Rekordjahr für Bechtle in Uerdingen

Das Bechtle IT-Systemhaus Düsseldorf hat seinen Sitz in Uerdingen an der Parkstraße. Dort arbeiten 123 Beschäftigte für den börsennotierten Konzern. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Mit 80 IT-Systemhäusern in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie 24 IT-Handelsgesellschaften in 14 Ländern Europas ist die Bechtle AG nah an den Kunden. In Krefeld-Uerdingen betreibt der Konzern sein Systemhaus Düsseldorf.

Die Bechtle AG hat trotz der schwierigen gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen im Geschäftsjahr 2020 neue Rekorde geschrieben. Der Umsatz wuchs um 8,3 Prozent auf 5,819 Milliarden Euro. Das Ergebnis vor Steuern stieg um 14,6 Prozent auf 270,7 Millionen Euro. Seit 1999 gehört auch die 27 Jahre zuvor gegründete SDV Informationssysteme GmbH in Uerdingen an der Parkstraße zum Bechtle-Konzern und firmiert seitdem unter der Bezeichnung IT-Systemhaus Düsseldorf mit Sitz in Krefeld. 123 Beschäftigte kümmern sich schwerpunktmäßig um den gesamten Umfang einer modernen Infrastruktur für Informationstechnik (IT). Von der Beschaffung bis hin zum Outsourcing. Zukunftsorientierte, maßgeschneiderte und nachhaltige Lösungen für die Kunden zu schaffen, sei das Ziel. Zu den Krefelder Auftraggebern gehören nach eigenen Angaben unter anderem die Caritas, das Deutsche Rote Kreuz, das Handelsblatt, Amevida, das Marienhospital Bottrop und die Evangelische Jugend- und Familienhilfe.

Themenschwerpunkte sind Digitalisierung, Cloud, Mobility, Security und IT als Service. „Ein entscheidender Wettbewerbsvorteil ist, dass wir alles aus einer Hand anbieten“, erklärte eine Sprecherin. Durch die individuelle Zusammenstellung eines Angebots – bestehend aus unterschiedlichen, miteinander verknüpften Dienstleistungen und frei wählbaren Servicelevels – sei Bechtle in der Lage für jeden Kunden eine passgenaue Lösung zu erarbeiten. Service- und Lösungsportfolio würden dabei kontinuierlich überprüft und den Markt- und Kundenerfordernissen angepasst.

Info Systemhaus-Geschäft wächst zweistellig Das Segment IT-Systemhaus & Managed Services konnte 2020 zweistellig zulegen und steigerte den Umsatz um 10,9 Prozent auf 3.863 Milliarden Euro. Besonders stark entwickelten sich die Gesellschaften in Österreich und der Schweiz mit einem Plus von 22,8 Prozent. Im Inland lag die Wachstumsrate mit 8,9 Prozent im hohen einstelligen Bereich. Die pandemiebedingt dringlichsten Anforderungen der Kunden aus Industrie und dem öffentlichen Sektor betrafen insbesondere die von Bechtle deutlich ausgebauten und strategisch wichtigen Bereiche Modern Workplace und IT-Security sowie Multi-Cloud-Lösungen. Das Finanzergebnis erhöhte sich um 19,8 Prozent auf 179,5 Millionen Euro.

„Unser IT-Systemhaus Düsseldorf positioniert sich als ganzheitlicher Service Provider mit den IT-Lösungsthemen Virtualisierung, Networking Solutions, IT-Security und Datacenter. Neben klassischem Infrastrukturgeschäft setzen wir ebenfalls auf Managed Services und haben uns durch langfristige Betreuungsverträge als verlässlicher Outsourcingpartner etabliert“, berichtete die Sprecherin. Am Standort Uerdingen befinde sich ein Schulungszentrum für IT-Trainings für Anwender, Programmierer und Administratoren; ein E-Learning Competence Center und Möglichkeiten für die digitale Weiterbildung.

Geschäftsführer ist Karl-Heinz Empel.

Die Bechtle AG habe trotz der schwierigen gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen im Geschäftsjahr 2020 neue Rekorde geschrieben, teilte der Konzern mit. Das gehe auch mit einer Zunahme der Beschäftigtenzahl zum Stichtag 31. Dezember um 693 Mitarbeiter auf 12.180 Beschäftigte im Vergleich zum Vorjahr einher. In Krefeld stiegt die Zahl der Mitarbeitenden von um elf von 112 auf 123.